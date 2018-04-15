Київ: вибух на проспекті Перемоги поліція розслідує як «умисне пошкодження майна»

Поліція розслідує вибух у Києві на проспекті Перемоги біля будівлі, де розташовується офіс компанії «Київенерго», як умисне пошкодження майна. Про це 15 квітня повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

«За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», – зазначили у поліції.

Також сказано, що за скоєння такого правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Раніше поліція повідомила, що в Києві вдруге впродовж одного тижня стався вибух у публічному місці. «За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату», – ішлося в повідомленні.

Уночі 13 квітня внаслідок пострілу з гранатомета в Печерському районі столиці була «пошкоджена будівля, у якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників».