Глава МЗС Німеччини критикує Росію, в тому числі, за Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у неділю розкритикував Росію за її дії за межами Російської Федерації. Маас звинуватив Москву в кібератаці на його міністерство і сказав, що Росія повинна змінити свою поведінку.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини перерахував низку подій, які він назвав «проблематичними діями» – це відсутність прогресу у припиненні вогню на сході України, напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах.

«Стався напад на МЗС і ми припускаємо, що це виходило з Росії», – заявив міністр в інтерв’ю державній німецькій телекомпанії ZDF.

За його словами, Німеччина не може просто відмахнутися від цього. За його словами, те, що відбувається, не слід розглядати як конструктивний внесок.

Напередодні Гайко Маас висловив ті ж тези в інтерв’ю виданню Spiegel.de.

У лютому німецькі урядовці розкрили те, що вперше виявили в грудні минулого року і назвали «ізольованою» кібератакою на урядову комп’ютерну мережу. Минулого тижня глава внутрішнього розвідувального агентства Німеччини сказав, що існує «висока ймовірність» того, що за кібератакою стоїть Москва.

Гайко Маас, соціал-демократ, який дотримується більш жорсткої позиції щодо Росії, ніж його попередники з тієї ж партії, сказав у неділю ще одному німецькому громадському мовнику – ARD, що Москва стала дедалі «важчим партнером». Однак Берлін схиляється до продовження діалогу, особливо в зв’язку з кризою в Сирії. За словами Мааса, Німеччина чекає конструктивних підходів з боку Росії, в тому числі, в сирійському конфлікті, а також Берлін очікує, що Москва не завжди буде просто захищати президента Сирії Башара Асада.