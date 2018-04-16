Президент підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань і сексуальної експлуатації».

Як повідомляє прес-служба голови держави, ухвалення відповідних змін і доповнень сприятиме підвищенню рівня захисту і дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи.

«Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого року в поліції заявили, що від початку 2017-го в Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень за заявами про сексуальне насильство щодо дітей.