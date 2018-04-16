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16 Квітень 2018, Київ 14:51
Новини | Політика

Президент підписав закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Президент України Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань і сексуальної експлуатації».

Як повідомляє прес-служба голови держави, ухвалення відповідних змін і доповнень сприятиме підвищенню рівня захисту і дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини від сексуальної експлуатації, дозволить Україні виконати рекомендації Комітету ООН з прав дитини та Європейського комітету з соціальних прав Ради Європи.

«Законом передбачені зміни до статті 155 КК України, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого року в поліції заявили, що від початку 2017-го в Україні зареєстрували понад 4300 кримінальних проваджень за заявами про сексуальне насильство щодо дітей.

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