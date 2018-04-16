На Дніпропетровщині «чорні копачі» пошкодили скіфський курган «Нечаєва могила» – поліція

На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження невідомими скіфського царського кургану «Нечаєва могила». Про це Радіо Свобода 16 квітня повідомили в Нікопольському відділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 298 Кримінального кодексу України (знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини).

Як повідомили в поліції, після повідомлення про пошкодження поліцейські виїхали на місце події, у верхній частині кургану вони виявили отвір глибиною в 20 метрів. Поліцейські наразі з’ясовують обставини пошкодження пам’ятки і встановлюють причетних осіб, триває слідство.

Як розповів Радіо Свобода заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський, курган «Нечаєва могила» на Нікопольщині є останнім скіфським царським курганом такої висоти (близько 20 метрів) на території України. Дослідники також вважають його найбільшим скіфським курганом у Євразії. Він має статус пам’ятки національного значення. Досі курган був недослідженим.

«Нечаєва могила» як пам’ятка ІІІ століття до нашої ери завжди привертала до себе увагу дослідників з України та з-за кордону. Він є, як кажуть дослідники, останнім скіфським «мамонтом». І раніше було зафіксовано кілька спроб його незаконних розкопок. Але останнє повідомлення про те, що почалось його масштабне пошкодження, викликає тривогу. Те, що відомо, – глибокі ходи, наявність інструментів, робота, ймовірно, бригади копачів, – говорить про те, що хтось зробив замовлення на пограбування цього кургану. Хтось вирішив замахнутись на національне багатство України, тому потрібні зусилля правоохоронних органів для встановлення причетних до незаконних розкопок, і зокрема, тих, хто, можливо, їх консультував», – зауважив Мирослав Жуковський.

За його словами, скіфський царський курган «Нечаєва могила» на Нікопольщині не мав і досі не має охоронної зони. Це призвело до того, що за радянських часів з дозволу місцевої влади біля нього був встановлений пам’ятник червоноармійцям, загиблим у Другій світовій війні.

Як заявив історик, зараз в Україні – на Дніпропетровщині та Херсонщині – збереглося лише кілька курганів такого типу, усі вони були досліджені.