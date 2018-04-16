Профільний комітет Ради розгляне звіт уряду 20 червня

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики переніс розгляд звіту уряду за підсумками діяльності у 2017 році з 18 квітня на 20 червня. Про це йдеться в повідомленні на сайті комітету.

«У зв’язку з участю представників українського парламенту і голови Комітету з питань економічної політики Андрія Іванчука у Глобальній парламентській конференції Парламентської мережі з питань Світового банку і Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні (США) з 14 по 20 квітня, запланований на 18 квітня розгляд звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році, за погодженням з прем'єр-міністром України, переноситься на чергове засідання Комітету 20 червня», – йдеться в повідомленні.

16 квітня після погоджувальної ради парламенту голова Верховної Ради України Андрій Парубій не зміг назвати точну дату звіту уряду в сесійній залі парламенту.

«Звіт уряду перебуває на розгляді комітету, але без рішення комітету це питання не може вийти в зал і не може в залі розглядатися», – сказав Парубій.

Раніше Парубій заявляв, що Верховна Рада України 20 квітня може заслухати звіт уряду Володимира Гройсмана.

Володимир Гройман був призначений на посаду прем’єр-міністра України 14 квітня 2016 року.