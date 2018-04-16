МОЗ перевіряє роботу «Укрвакцини» після арешту гендиректора

Міністерство охорони здоров’я України розпочало перевірку роботи державного підприємства «Укрвакцина» після того, як суд відправив під нічний домашній арешт генерального директора компанії Андрія Макаренка, повідомила прес-служба відомства.

У відомстві зазначили, що Макаренка відсторонили до 8 червня. Виконувачем обов’язків гендиректора «Укрвакцини» призначили Володимира Шевченка.

«МОЗ утворив та затвердив склад комісії для проведення перевірки діяльності державного підприємства «Укрвакцина». Перевірка триватиме з 16 квітня до 18 травня 2018 року. Про результати МОЗ інформуватиме громадськість», – заявили у міністерстві.

13 квітня Шевченківський районний суд Києва відсторонив генерального директора «Укрвакцини» від посади на два місяці. Його підозрюють у розтраті 1,5 мільйона гривень державних коштів. Також суд обрав для гендиректора запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, зобов’язав здати закордонний паспорт і поклав на нього процесуальні обов’язки.

За даними прокуратури, упродовж 2012 – 2013 років гендиректор здійснив розтрату 1,5 мільйона гривень державних коштів шляхом перерахування на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України.

Слідчі переконані, що компанії не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності.

«Укрвакцина» здійснює доставку медичних препаратів та медичних виробів лікувально профілактичним, науково-дослідним закладам системи МОЗ України до всіх регіонів країни.