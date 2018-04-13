Гендиректора «Укрвакцини» відсторонили та відправили під домашній арешт – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва відсторонив генерального директора «Укрвакцини» від посади на два місяці, повідомила прокуратура Києва.

Його підозрюють у розтраті 1,5 мільйона гривень державних коштів.

Також суд обрав для гендиректора запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час, зобов’язав здати закордонний паспорт та поклав на нього процесуальні обов’язки.

За даними прокуратури, упродовж 2012 – 2013 років гендиректор здійснив розтрату 1,5 мільйона гривень державних коштів шляхом перерахування на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України.

Слідчі переконані, що компанії не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення такої діяльності.

«Укрвакцина» здійснює доставку медичних препаратів та медичних виробів лікувально профілактичним, науково-дослідним закладам системи МОЗ України до всіх регіонів країни.