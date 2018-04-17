Голова Києво-Святошинської РДА отримала 1,3 мільйона гривень від продажу нерухомості – #Точно

Голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Київської області Мирослава Смірнова отримала 1 мільйон 300 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У декларації за 2017 рік Мирослава Смірнова зазначила квартиру в Києві площею 34,4 квадратних метрів, автомобіль Ford Mondeo (2010 року випуску). При цьому минулого року Смірнова отримала 162 208 гривень зарплати.

Нещодавно Мирослава Смірнова розповіла ЗМІ про успіхи та цілі роботи в райдержадміністрації пристоличного регіону. До складу Києво-Святошинського району входять 52 населених пункти, серед яких 2 міста районного значення – Боярка і Вишневе, селище Чабани і 49 сіл.