ДФС: в Україні стало більше мільйонерів

Державна фіскальна служба заявляє, що в Україні доходи понад мільйон гривень задекларувала 1309 людина.

Як повідомляє прес-служба ДФС, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких платників податків збільшилась на 43%, або на 393 людини.

За даними служби, найбільша кількість громадян, які задекларували понад мільйон гривень, обліковується у Києві – 615 мільйонерів (майже 47% від загальної кількості).

Суму доходів, які отримали українські мільйонери, задекларована на рівні – 9,3 мільярда гривень, додають у ДФС.

Державна фіскальна служба 28 березня повідомляла, що в Україні доходи понад мільйон гривень задекларувала 1061 людина.

Податкову декларацію за минулий рік подають фізичні особи-підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), громадяни, які зобов’язані, згідно з Податковим кодексом України, подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, суб’єкти господарювання.