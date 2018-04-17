Єврокомісія пропонує запровадити нові правила отримання електронних доказів

Європейська комісія пропонує нові правила, які, як очікується, спростять і пришвидшать отримання електронних доказів для поліцейських й судових органів.

Як повідомляють в комісії, йдеться про електронні листи або документи, що перебувають у «хмарі», ці докази потрібні для розслідування, засудження злочинців та терористів.

У Єврокомісії зазначають, що нові правила дозволять правоохоронним органам у країнах-членах ЄС краще відстежувати підозрюваних в інтернеті і за кордоном, одночасно забезпечуючи достатні гарантії прав і свобод усіх зацікавлених сторін.

За словами першого віце-президента Європейської комісії Франса Тіммерманса, електронні докази стають все більш важливими в кримінальному судочинстві.

«Ми не можемо дозволити злочинцям і терористам використовувати сучасні й електронні комунікаційні технології для приховування злочинних дій та ухилення від правосуддя. Сьогоднішні пропозиції передбачають запровадження безпрецедентних інструментів, які дозволять компетентним органам не лише швидко, а і ефективно збирати електронні докази через кордони, але й забезпечувати прав і свобод усіх потерпілих», – сказав Тіммерманс.

Серед іншого, пропонується створити європейський порядок, який дозволить судовій установі в одній державі, яка є членом ЄС, вимагати електронні докази (наприклад, електронні листи, текст або повідомлення в додатках) безпосередньо від постачальника послуг, що надає послуги в ЄC.

Постачальник буде зобов’язаний відповісти протягом 10 днів, а протягом шести годин – у надзвичайних ситуаціях (порівняно з 120 днями, які передбачають чинні Європейські норми щодо розслідування, або 10 місяців у рамках процедури взаємної правової допомоги).