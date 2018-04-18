Суд про зняття арешту: у документах прізвище Януковича не вказувалося

Печерський районний суд Києва заявляє, що у документах та у ході судового розгляду прізвище Олександра Януковича не вказувалося. Про це йдеться у заяві суду у зв’язку з поширенням інформації про скасування Печерським райсудом арешту рахунків Олександра Януковича.

«Повідомляємо, що в жодних документах, наданих до суду органом досудового розслідуваваня зазначене прізвище не вказувалось. Крім того, ця інформація не озвучувалася й присутніми в судовому засіданні представниками органу розслідування», – йдеться у заяві.

У Печерському суді зауважують, що правоохоронці не зверталися про повторний арешт коштів.

Вказується, що слідчі судді в період з 30 травня 2015 по 25 березня 2016 року арештували кошти, які належали ТОВ «Лайтрум» ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-Консалт», ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Лайтрум», «Аскор-Інвест», ТОВ «Фінансова Група «Леголас» та інші.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Печерський райсуд 14 лютого зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з Олександром Януковичем. За даними видання «Українська правда», арешти були накладені у 2015 і 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення «Укрзалізниці», йдеться про 12 фірм, підконтрольних службовим особам банку Януковича-молодшого, у лютому суд скасував арешт рахунків 9 фірм.

Після цього речник Олександра Януковича, сина колишнього президента Віктора Януковича, заявив, що вказані в рішенні суду компанії не мають ніякого стосунку до Олександра Януковича і його активів.

Радіо Свобода надсилає запит до Нацполіції у зв’язку повідомленням про зняття арешту з рахунків компаній, пов’язаних з сином Януковича.