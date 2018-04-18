До музею Дніпра передали 3-метрову писанку з пап’є-маше, занесену до Книги рекордів України

До Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького 18 квітня передали найбільшу в Україні великодню писанку з пап’є-маше, яку створили дніпровські діти. Писанка занесена до Книги рекордів України.

Як розповіла керівниця Міського дитячо-молодіжного центру, вихованці якого створювали рекордсменку, Ірина Власенко, писанка має висоту 3 метри і ширину 2 метри 23 сантиметри. Її прикрасили орнаментом трипільської культури.

За словами організаторів, загалом у створенні писанки брали участь 700 людей. Основу з пап’є-маше виготовляли понад два тижні, розмальовували її один день.

Уже готове яйце спершу показали просто неба, на Європейській площі Дніпра, потім перенесли до міськради, тепер воно буде в експозиції історичного музею.

Музейники не виключають, що писанка згодом зможе «гастролювати» іншими містами України.