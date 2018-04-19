Генпрокуратура: Аргентина видала Україні «громадянку М.», підозрювану в розтраті коштів на 1,2 мільйона гривень

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що завдяки співпраці правоохоронних органів двох країн Аргентина задовольнила «запит про видачу громадянки України М. для притягнення до кримінальної відповідальності за розтрату коштів державного підприємства на загальну суму близько 1 мільйона 200 тисяч гривень». Про це у Facebook написав 19 квітня заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Він назвав рішення «безпрецедентним випадком… з огляду на відсутність договірних відносин між Україною та Аргентинською Республікою у сфері екстрадиції».

«Триває організація транзитного перевезення виданої особи до України, оскільки воно повинно відбутися через територію декількох країн і потребує дозволу компетентних органів цих держав», – додав Єнін.

Жодних інших подробиць цієї справи, як і повного імені виданої Аргентиною особи заступник генпрокурора не навів.