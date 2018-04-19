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19 Квітень 2018, Київ 15:52
Новини | Політика

Військовий комітет НАТО проводить виїзне засідання у Львові

Візит Військового комітету НАТО до Львова, 18 квітня 2018 року

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові 19 квітня відбувається планове виїзне засідання Військового комітету НАТО.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, військовослужбовці країн-членів НАТО і Збройних сил України обговорюють стратегічні питання військового співробітництва та ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі.

До Львова за день до цього, 18 квітня, прибули близько 40 вищих офіцерів Військового комітету НАТО, а також 30 військовослужбовців – представників держав-членів Альянсу, але які не входять у військовий орган НАТО.

«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)
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«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)

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​«Військовий комітет НАТО продовжуватиме підтримувати Україну і також надаватиме необхідні для цього інструменти і організовуватиме заходи. Військовий комітет потрібно розглядати, як повну підтримку України і ми також будемо продовжувати роботу у питаннях надання зброї Україні», – наголосив у своєму короткому виступі 18 квітня голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел.

У виїзному засіданні Військового комітету бере участь перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ, а Україну представляє начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

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