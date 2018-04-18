Військовий комітет НАТО підтримуватиме Україну – генерал Петр Павел

Львів – До Львова прибули близько 40 вищих офіцерів Військового комітету НАТО, а також 30 військовослужбовців – представників держав - членів Альянсу, але які не входять у військовий орган НАТО. 19 квітня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться планове виїзне засідання Комітету. Військовослужбовці країн-членів НАТО та Збройних сил України обговорять стратегічні питання військового співробітництва та ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі.

Візит в Україну Військового комітету НАТО розпочався зі Львова, а саме з відвідин Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вперше тут звучав гімн Північноатлантичного альянсу.

​«Військовий комітет НАТО продовжуватиме підтримувати Україну і також надаватиме необхідні для цього інструменти і організовуватиме заходи. Військовий комітет потрібно розглядати, як повну підтримку України і ми також будемо продовжувати роботу у питаннях надання зброї Україні», – наголосив у своєму короткому виступі в академії голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел.

Для України приїзд вищих офіцерів Військового комітету є важливою і знаковою подією. Адже цей військовий орган НАТО надає численні рекомендації щодо військових питань, а від нього залежить чимало стратегічних рішень Альянсу, зокрема у вирішенні воєнних конфліктів.

«Те, що виїзне засідання Військового комітету відбувається поза межами країн-членів НАТО, в Україні, є знаковою подією для української держави. Ми повинні все зробити, щоб не завтра, не післязавтра, а сьогодні дати Україні широку і чітку дорогу для вступу у Північноатлантичний альянс. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, ціну, яку ми заплатимо завтра, яку платитимуть наші діти, буде вищою», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, звертаючись до представників Військового комітету.

Військовий експерт Сергій Згурець зауважив Радіо Свобода, що перспективи членства України в НАТО винятково залежать від реформ, які відбудуться в Збройних силах України.

«Виїзне засідання Військового комітету є плановим і від того, як часто збиратимуться в Україні його представники, не залежить перспектива вступу України в Альянс. Важлива сьогодні готовність української сторони здійснювати заходи, пов’язані з реформою ЗСУ, перехід на стандарти НАТО, вирішити питання, які стосуються оборонної промисловості, взаємодії штабних і військових структур», – каже військовий експерт.

Згурець наголошує, що під час виїзного засідання членам Військового комітету буде цікаво дізнатись про досвід України у веденні бойових дій на сході України, протистояння російським військам.

«Такого досвіду, як в українських військових у протистоянні російському агресорові, не має на сьогодні жодна країна НАТО. До того ж останнім часом ситуація на Донбасі залишається нестабільною», – говорить експерт.

У виїзному засіданні Військового комітету бере участь перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, а Україну представлятиме Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. До слова, на Яворівському полігоні Петр Павел і Віктор Муженко матимуть окрему розмову.

А у переддень засідання військові країн НАТО відвідають історичні місця Львова, побувають у львівській опері.