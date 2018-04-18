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18 Квітень 2018, Київ 21:08
Політика

Військовий комітет НАТО підтримуватиме Україну – генерал Петр Павел

Візит Військового комітету НАТО до Львова, 18 квітня 2018 року

Львів – До Львова прибули близько 40 вищих офіцерів Військового комітету НАТО, а також 30 військовослужбовців – представників держав - членів Альянсу, але які не входять у військовий орган НАТО. 19 квітня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться планове виїзне засідання Комітету. Військовослужбовці країн-членів НАТО та Збройних сил України обговорять стратегічні питання військового співробітництва та ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі.

«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)
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«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)

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Візит в Україну Військового комітету НАТО розпочався зі Львова, а саме з відвідин Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вперше тут звучав гімн Північноатлантичного альянсу.

​«Військовий комітет НАТО продовжуватиме підтримувати Україну і також надаватиме необхідні для цього інструменти і організовуватиме заходи. Військовий комітет потрібно розглядати, як повну підтримку України і ми також будемо продовжувати роботу у питаннях надання зброї Україні», – наголосив у своєму короткому виступі в академії голова Військового комітету НАТО, чеський генерал Петр Павел.

Петр Павел (в центрі), голова Військового комітету НАТО, чеський генерал
Петр Павел (в центрі), голова Військового комітету НАТО, чеський генерал

Для України приїзд вищих офіцерів Військового комітету є важливою і знаковою подією. Адже цей військовий орган НАТО надає численні рекомендації щодо військових питань, а від нього залежить чимало стратегічних рішень Альянсу, зокрема у вирішенні воєнних конфліктів.

«Те, що виїзне засідання Військового комітету відбувається поза межами країн-членів НАТО, в Україні, є знаковою подією для української держави. Ми повинні все зробити, щоб не завтра, не післязавтра, а сьогодні дати Україні широку і чітку дорогу для вступу у Північноатлантичний альянс. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, ціну, яку ми заплатимо завтра, яку платитимуть наші діти, буде вищою», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, звертаючись до представників Військового комітету.

Олег Синютка
Олег Синютка

Військовий експерт Сергій Згурець зауважив Радіо Свобода, що перспективи членства України в НАТО винятково залежать від реформ, які відбудуться в Збройних силах України.

«Виїзне засідання Військового комітету є плановим і від того, як часто збиратимуться в Україні його представники, не залежить перспектива вступу України в Альянс. Важлива сьогодні готовність української сторони здійснювати заходи, пов’язані з реформою ЗСУ, перехід на стандарти НАТО, вирішити питання, які стосуються оборонної промисловості, взаємодії штабних і військових структур», – каже військовий експерт.

Згурець наголошує, що під час виїзного засідання членам Військового комітету буде цікаво дізнатись про досвід України у веденні бойових дій на сході України, протистояння російським військам.

Візит Військового комітету НАТО до Львова, 18 квітня 2018 року
Візит Військового комітету НАТО до Львова, 18 квітня 2018 року

«Такого досвіду, як в українських військових у протистоянні російському агресорові, не має на сьогодні жодна країна НАТО. До того ж останнім часом ситуація на Донбасі залишається нестабільною», – говорить експерт.

У виїзному засіданні Військового комітету бере участь перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, а Україну представлятиме Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. До слова, на Яворівському полігоні Петр Павел і Віктор Муженко матимуть окрему розмову.

А у переддень засідання військові країн НАТО відвідають історичні місця Львова, побувають у львівській опері.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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