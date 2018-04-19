Уряд Німеччини: Меркель 27 квітня їде у США

Американський і німецький уряди оголосили, що 27 квітня канцлер Анґела Меркель здійснить свій другий візит до США за президентства Дональда Трампа.

Як очікують, на зустрічі обговорюватимуть війну в Сирії, відносини з Росією, торговельні суперечки і мита, а також майбутнє ядерної угоди з Іраном.

«Уряд Німеччини твердо переконаний у тому, що спільна боротьба з цими проблемами – в інтересах Німеччини і США, тому цілком природно зустрітися і поговорити про них», – заявила речниця уряду Ульріке Деммер.

5 квітня Білий дім оголосив, що візит Меркель відбудеться «найближчим часом», але не встановив конкретну дату.

Зустріч Трампа і Меркель відбудеться через вісім днів після того, як 19 квітня канцлер Німеччини зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном, з яким вони намагаються вибити спільну позицію щодо реформування Європейського союзу напередодні саміту ЄС 28-29 червня.