Білий дім: Меркель їде до Трампа

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у найближчі тижні поїде до США на зустріч із президентом Дональдом Трампом, повідомляє Білий дім.

Заступник речника Білого дому Хоґан Ґідлі 5 квітня підтвердив, що візит Меркель «планується», але не зміг надати деталей.

Водночас Reuters із посиланням на американського високопосадовця повідомляє, що візит запланований на 27 квітня.

Президент Франції Емманюель Макрон має намір зустрітися з Трампом у Вашингтоні за три дні до візиту до Меркель.

Зустрічі відбуватимуться перед 12 травня, на коли Трамп призначив кінцевий термін із поліпшення підписаної з Іраном ядерної угоди.

Німеччина, Франція й інші підписанти документа закликали Сполучені Штати не виходити з угоди.

Угода передбачає звільнення Тегерана від санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Трамп заявляв, що Тегеран порушує «дух» угоди, продовжуючи випускати балістичні ракети і підтримуючи бойовиків у регіоні.

Також, ймовірно, на переговорах із європейськими лідерами йтиметься про запровадження мит на сталь й алюміній, оголошене США. Трамп тимчасово призупинив запровадження нових тарифів для Європейського союзу. Але термін цього закінчується невдовзі після запланованих візитів Макрона і Меркель.