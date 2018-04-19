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19 Квітень 2018, Київ 17:16
Новини | Політика

Гройсман: буду брати участь у чергових парламентських виборах

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що не хоче брати участь у виборах президента

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде брати участь у чергових парламентських виборах.

«Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями й кроками будуть змінювати Україну», – написав Гройсман у Twitter.

16 березня прем’єр-міністр заявив, що не має планів балотуватися в президенти України.

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися восени 2019 року.

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