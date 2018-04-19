Європарламент погодився посилити регулювання криптовалют

Європейський парламент підтримав посилення регулювання криптовалют, зокрема, Bitcoin.

Як повідомляє прес-служба Європарламенту, для припинення анонімності, пов’язаної з криптовалютами, платформи обміну ними та віртуальні гаманці, як і банки, повинні застосовувати контроль клієнта з належною обачливістю, включаючи вимоги щодо перевірки клієнтів.

Такі платформи і постачальники послуг зберігання криптовалют повинні бути зареєстровані, так само як компанії, що надають послуги з обміну валют.

Оновлена директива набере чинності через три дні після її публікації в офіційному журналі ЄС. Країнам-членам Євросоюзу буде надано 18 місяців для імплементації нових норм.

У грудні минулого року у ЄС погодилися на запровадження жорсткіших правил щодо криптовалют, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Це рішення ЄС було ухвалене на хвилі стрімкого зростання курсу біткойна, який здорожчав більш як на 1700% за поточний рік.

Критики закидають криптовалюті створення фінансової бульбашки, прихильники вважають її платіжним засобом майбутнього.

Криптовалюта – це цифрова (віртуальна) валюта. Біткойн – найпопулярніша криптовалюта в світі. Одна з головних особливостей платіжної системи – це те, що вона непідконтрольна жодній державі чи приватній особі. Власник біткоїнів може зберегти повну анонімність при здійсненні покупок в інтернеті.