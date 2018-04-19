МОН пояснило, яку медичну довідку подавати для вступу в школу чи дитячий садок

Міністерство освіти і науки уточнює, що відтепер для зарахування дитини до дитячого садочка або школи потрібно надавати медичну довідку форми № 086-1/о («Довідка учня про результати обов’язково медичного профілактичного огляду»).

Як повідомляє прес-служба міністерства, довідка містить інформацію про результати медичного огляду і рекомендації щодо занять фізкультурою.

МОН з посиланням на роз’яснення Міністерства охорони здоров’я також вказує, що під час зарахування дитини до дитсадка батьки також мають подавати довідку форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень».

Міністерство охорони здоров’я заявило про скасування з 13 березня форми первинної облікової документації, які вважає «морально застарілими». Серед іншого, скасовується медична карта дитини для вступу в школу та дитячий садок. Як пояснила керівник МОЗ Уляна Супрун, діти мають пройти «звичайні медичні огляди у свого лікаря, та отримати стандартну довідку».