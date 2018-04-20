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20 Квітень 2018, Київ 10:24
Новини | Міжнародні

У США стратили 83-річного вбивцю

Вальтер Леруа Муді-молодший (на фото) був визнаний винним у вбивстві 1989 року окружного судді Роберта Венса

В американському штаті Алабама ввечері 19 квітня смертельною ін’єкцією був страчений 83-річний Вальтер Леруа Муді-молодший.

Це була восьма цього року страта в США. Інформаційний центр з питань смертної кари заявив, що цей чоловік став найстаршим засудженим, який загинув у Сполучених Штатах після відновлення покарання в країні в 1970-х роках.

Муді був визнаний винним у вбивстві 1989 року окружного судді Роберта Венса. Суддя загинув, коли відкрив доставлений до нього додому пакет, у якому Муді залишив вибухівку. Також цей чоловік був засуджений за вибух, внаслідок якого в штаті Джорджія загинув захисник прав чорношкірих Роберт Робінсон.

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