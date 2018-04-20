НАЗК направило НАБУ висновок щодо декларації Рабіновича

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило і направило до Національного антикорупційного бюро України обґрунтований висновок після повної перевірки декларації за 2015 рік народного депутата Вадима Рабіновича.

Як повідомляє прес-служба агентства, було встановлено, що депутат вказав у декларації інформацію про належні йому на праві власності 50% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Ньюс Нетворк», тоді як на завершення звітного періоду він був власником 100% компанії.

В агентстві додають, що вартість невказаної частки статутного капіталу становить 600 тисяч гривень.

НАЗК наголошує, що затвердження обґрунтованого висновку і направлення його до правоохоронців не означає визнання особи винною, а є підставою для проведення досудового розслідування.

Відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України, декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів караються штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.

Детективи НАБУ, створеного у 2015 році, серед іншого, розслідують кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації.