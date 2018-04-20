У Киргизстані призначили нового прем’єра

Парламент Киргизстану підтримав кандидатуру Мухаммедкалия Абилгазієва на посаду прем’єр-міністра країни.

Президент Сооронбай Жеенбеков, зі свого боку, підписав наказ про призначення Абилгазієва прем’єр-міністром.

У складі уряду відбулися суттєві зміни, однак частина посадовців продовжуватиме працювати й після призначення нового прем’єра.

19 квітня президент Жеенбеков підписав указ про відставку уряду після того, як парламент проголосував за вотум недовіри кабінетові.

Голосування ініціювала група опозиційних депутатів. Воно відбулося після того, як опозиція розкритикувала щорічний звіт кабінету за 2017 рік.

Водночас владна коаліція, очолювана Соціал-демократичною партією колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, неочікувано відмовилася від підтримки уряду, і за вотум недовіри проголосував 101 зі 112 присутніх на засіданні депутатів. Всього в парламенті Киргизстану – 120 місць.

Такий крок коаліції був несподіваний, бо 39-річного Ісакова, який очолював уряд від серпня 2017 року, вважали близьким соратником Атамбаєва.

Атамбаєв, який нині очолює Соціал-демократичну партію, лідера владної парламентської коаліції, підтримував Жеенбекова на президентських виборах, але почав критикувати його цього місяця.