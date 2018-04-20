У Дніпрі від тяжкого поранення, зазнаного на Донбасі, помер 20-річний боєць

У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, 20 квітня від тяжкого поранення, зазнаного на Донбасі, помер 20-річний боєць із Вільногірська. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в лікарні імені Мечникова.

За словами медиків, до лікарні він був доправлений з тяжкими пораненнями, зазнаними від вибуху, в комі. Травми були несумісні з життям, лікарі зафіксували смерть головного мозку.

Як розповіли в лікарні, боєць був одним із тих шести поранених військовослужбовців, яких доправили до лікарні 18 квітня.

У полку «Азов» Національної гвардії України повідомили, що загиблий, Євген Хоменко з позивним «Подгон», служив у гаубичному дивізіоні полку «Азов», був навідником гаубиці. До лав полку вступив 2016 року, тоді йому було 19 років. Юнак не дожив близько місяця до свого 21-річчя.

Прощання з бійцем відбудеться 22 квітня у його рідному Вільногірську, на площі біля Палацу культури.

За даними з Книги пам’яті, станом на березень 2018 року на Донбасі загинули найбільше бійців з Дніпропетровської області – 442.

19 квітня в Кривому Розі оголосили День жалоби через загибель у зоні бойових дій на Донбасі земляка, бійця Максима Черкуна.