МЕРТ не підтримало пропозицію про запровадження квот на імпорт палива до України

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі не підтримали пропозицію «Укртатнафти» щодо запровадження квот на імпорт палива до України.

«З огляду на відсутність різкого та непередбачуваного зростання імпорту, Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення щодо недоцільності порушення спеціального розслідування», – йдеться у повідомленні міністерства.

Водночас, комісія погоджується, що запровадження бар’єрів на імпорт може призвести до дестабілізації ринку моторних палив, виникнення дефіциту та стрімкого зростання цін як на паливо, так і на інші споживчі товари.

До МКМТ надійшла заява від компанії «Укртатнафта» стосовно проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензинів моторних та важких дистилятів (дизельного пального).

У Мінекономрозвитку додають, що наразі виробництво моторних палив в Україні здійснюють лише два заводи із семи існуючих, а саме: нафтопереробний – Кременчуцький НПЗ і газопереробний – Шебелинський ГПЗ.

За даними міністерства, наявні виробничі потужності не здатні повністю задовольнити попит споживачів – ринок моторних палив на понад 80% залежить від імпортного постачання, що надходять як з Білорусі та Росії, так і з країн ЄС Литви, Польщі.

У березні «Укртатнафта» звернулося до МЕРТ з ініціативою розслідування щодо зростання обсягів імпортних нафтопродуктів в Україні. В «Укртатнафті» вважають, що зростання імпорту призвело до повної зупинки більшості українських НПЗ. Компанія запропонувала поетапно ввести квоти і поступово довести частки нафтопродуктів з однієї країни (з одного джерела) до 30%.

За даними SMIDA, найбільший пакет акцій «Укртатнафти» перебуває в «Нафтогазу України» (43%). Проте, за даними ЗМІ, на діяльність цього підприємства впливає група «Приват» бізнесмен Ігоря Коломойський.