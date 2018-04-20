Штаб: на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні загинув український військовий, ще один поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики сьогодні здійснили 20 обстрілів.

За даними штабу, на донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік Лебединського, випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів.

Крім цього, як стверджують в штабі, із 122-міліметрової артилерії і 120-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по українських військових біля Широкина і Водяного.

В угрупованні «ДНР» також повідомили про обстріл Лебединського, заявивши, що «сьогодні близько 6:00 бойовики збройного формування «Азов» здійснили обстріл району населеного пункту Лебединське, розташованого на підконтрольній їм території». Проросійські бойовики стверджують, що українські військові мали на меті звинуватити угруповання «ДНР» у порушенні перемир’я.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє», напередодні Великодня, який цього року православні і греко-католики в Україні святкували 8 квітня. Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.