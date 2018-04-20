Омбудсмен України просить Москалькову перевірити дані про смерть 4 людей у СІЗО Сімферополя

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про смерть у квітні 2018 року щонайменше чотирьох осіб у СІЗО Сімферополя.

«Звертаюся до вас з проханням перевірити інформацію і у разі її підтвердження, провести розслідування стосовно цих трагічних фактів і поінформувати мене про результати розгляду даного звернення», – йдеться у листі омбудсмена.

Денісова зауважує, що повідомлення правозахисників про смерть чотирьох людей у СІЗО Сімферополя стало «черговим приводом для серйозного занепокоєння» станом дотримання прав людини на території анексованого Криму.

Напередодні Кримська правозахисна група повідомила, що у квітні цього року у СІЗО Сімферополя, яке контролюється окупаційною владою Росії, померли неприродною смертю щонайменше чотири людини, з них двоє – кримські татари. За словами правозахисників, вони не знають, що саме спричинило смерті цих людей. Однак версії про самогубства є малопереконливими, вважають вони.