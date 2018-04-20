НАБУ: після розслідування бюро АМКУ оштрафував учасників торгів «Укрпошти» на 6 мільйонів гривень

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що на підставі фактів, встановлених детективами бюро, Антимонопольний комітет України визнав змову у діях учасників торгів із закупівлі товарів для компанії «Укрпошта».

Як повідомляє прес-служба бюро, комітет оштрафував три підприємства, які вдалися до антиконкурентних узгоджених дій і спотворили результати торгів, на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Також впродовж найближчих трьох років цим підприємствам заборонено брати участь у торгах на закупівлю товарів, робіт або послуг коштом держави, додають у бюро.

В Антимонопольному комітеті уточнюють, що підприємство «Шинні Технології» оштрафували на 3 мільйони гривень, «Інтергума-2010» – на 1,7 мільйона гривень та «Інтершина УА» – на 1,7 мільйона гривень.

У 2015 та 2016 роках «Укрпошта» проводила торги на закупівлю шин і камер ґумових нових (шини пневматичні, камери ґумові, стрічки ободові). Загальна вартість закупівель складала понад 20 мільйонів гривень. Слідство вважає, що ці закупівлі були проведені з порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції з боку учасників торгів.

Детективи НАБУ в листопаді 2016 року розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

У лютому 2017 року, зібравши достатньо інформації, що свідчила про можливий антиконкурентний характер дій із боку учасників торгів, НАБУ звернулося до Антимонопольного комітету. Зі свого боку АМКУ, розглянувши надану детективами НАБУ інформацію, розпочав власне розслідування.