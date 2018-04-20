У ЮНЕСКО закликають Росію до ретельного розслідування загибелі журналіста Бородіна

Генеральний директор ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) Одре Азуле закликає владу Росії провести ретельне розслідування загибелі журналіста Максима Бородіна.

«Я закликаю провести ретельне і прозоре розслідування смерті Максима Бородіна. Я сподіваюсь, що влада докладе зусиль, щоб дізнатися обставини його смерті», – сказала Озуле.

Максим Бородін помер від травм, яких він зазнав після того, як 13 квітня він випав із вікна свого помешкання на 5-му поверсі в Єкатеринбурзі 12 квітня.

Бородін був серед журналістів, які першими розповіли про загибель бійців «ПВК Вагнера» в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого. Головний редактор РІА «Новий день», в якому працював Бородін, Поліна Румянцева допускає можливість, що смерть журналіста могла бути не випадковою.

ЮНЕСКО сприяє безпеці журналістів через глобальне підвищення поінформованості, низку заходів, зокрема, плану дій ООН щодо безпеки журналістів і проблему безкарності.