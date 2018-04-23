Порошенко і Гройсман виходять на виборчі перегони. Разом чи поодинці? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Вибори наближаються. Політики визначаються.
ТОП-100 найбагатших. Ахметов поза конкуренцією.
Луценко готує справи проти п’яти депутатів.
На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: політичний аналітик Олександр Кочетков, експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай; заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський, голова Комітету економістів України Андрій Новак; громадський діяч, адвокат Тетяна Козаченко, народний депутат (фракція «Самопоміч») Роман Семенуха і політолог Андрій Миселюк.
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