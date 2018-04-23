У Росії поліція затримала громадян Вірменії, що протестували проти влади Сарґсяна

У Москві поліція пізно ввечері 22 квітня затримала кількадесят людей, які на подвір’ї Кафедрального собору Вірменської церкви протестували проти призначення Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром Вірменії. Була затримана більшість учасників акції, вказують російські інформагенції.

Протест у Москві відбувся на тлі подій у самій Вірменії, в столиці якої Єревані мітинг протесту 22 квітня зібрав кілька десятків тисяч людей.

У Вірменії акції протесту проти призначення Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра тривають з 13 квітня. 22 квітня колишній президент і чинний прем’єр на кілька хвилин зустрівся з лідером опозиції Ніколом Пашіняном і заявив про згоду своїх опонентів на діалог.

Однак Пашинян заявив у відповідь, що розмова з Сарґсяном можлива лише про умови його відмови від влади. Прем’єр назвав такий підхід шантажем і залишив місце зустрічі. Після цього Пашинян та інші лідери опозиції були затримані вірменськими силовиками.