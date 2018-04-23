Підозрюваного в організації терактів у Парижі засудили до 20 років тюрми в іншій справі

У Бельгії головний підозрюваний в організації терактів у Парижі Салах Абдеслам засуджений до 20 років в’язниці. Абдеслама судили в Брюсселі у справі про перестрілку перед його затриманням, що не стосується прямо нападів у Парижі.

Суд визнав 28-річного Абдеслама винним у замаху на вбивство поліцейських з метою теракту.

Після процесу в Бельгії Абдеслам постане перед судом у Франції. Коли саме це відбудеться – наразі невідомо.

Крім того, до 20 років в’язниці засуджений і ймовірний спільник Абдеслама, 24-річний тунісець Софієн Аярі.

Їх звинуватили у тому, що вони обстріляла французьких і бельгійських поліцейських, які проводили операцію з розшуку підозрюваних у паризьких терактах в березні 2016 року.

Ані Абдеслам, ані Аярі в суді в Брюсселі не було.

Прокуратура називає Абдеслама єдиним учасником нападу в Парижі, який вижив.

Три роки тому внаслідок нападів у Парижі загинули 130 людей. Після цього Абдеслам переховувався в Бельгії. А через кілька днів після його затримання вибухи влаштували в Брюсселі. Їх жертвами стали 35 людей.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».