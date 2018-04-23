32 туристів із Китаю загинули в автокатастрофі у Північній Кореї

Китайська влада повідомляє про загибель 32 туристів із Китаю і чотирьох громадян Північної Кореї внаслідок катастрофи автобуса у Північній Кореї.

У Міністерстві закордонних справ Китаю 23 квітня повідомили, що автокатастрофа сталася напередодні у Північній провінції Хванхе на південь від Пхеньяна.

У міністерстві додали, що Китай направив медиків і дипломатів до Північної Кореї. За повідомленням, двоє туристів були також серйозно поранені внаслідок ДТП.

Причину автокатастрофи не називають.

На відео з місця події видно пошкоджений автобус і «швидкі» на місці події.

Туристи з Китаю – найчастіші відвідувачі ізольованої Північної Кореї, а Китай є її найбільшим торговельним партнером.