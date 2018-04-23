НАБУ завершило слідство щодо зловживань у «Адміністрації морських портів України» – заява

Національне антикорупційне бюро повідомило про завершення досудового слідства щодо сімох підозрюваних у заволодінні понад 247 мільйонів гривень державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

За даними НАБУ, розслідування під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тривало від грудня 2015-го, серед підозрюваних – колишній голова підприємства та його перший заступник, екс-начальник відділу закупівель та чинний заступник начальника Одеської філії.

«За даними слідства, посадові особи ДП «АМПУ» у змові з приватними особами у 2015–2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Йдеться про вчинення антиконкурентних дій з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також подальшого завищення вартості виконаних ним робіт. Внаслідок цього, на переконання детективів Бюро, державі (в особі ДП «АМПУ») завдано збитків на суму 247 млн. грн. Ця сума підтверджена висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження», – йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Як повідомляє бюро, підозрюваних було затримано 29 січня цього року, а зараз цим особам та їхнім захисникам відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Після ознайомлення справу передадуть до суду.

«Адміністрація морських портів України» – підприємство, яке займається утриманням і забезпеченням ефективного використання державного майна, переданого йому в господарське ведення, в тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури.