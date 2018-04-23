Жителя Татарстану звинувачують в етнічній ненависті через скаргу на ненадання послуг татарською

Жителю російського регіону Татарстан, який скаржився на регіональні податкові органи та банк через відмову надавати послуги татарською мовою, оголосили звинувачення в розпалюванні міжетнічної ненависті.

Як повідомив представник Слідчого комітету Татарстану Андрій Шептицький у коментарі Радіо Свобода, обвинувальний вирок проти Алмаза Імамова ґрунтується на його постах в інтернеті.

За словами обвинувачуваного, у своїх постах, написаних у 2017 році, він критикував федеральну владу за «дискримінацію татарської мови та культури в Татарстані», але ніколи не мав наміру «розпалювати ненависть».

Наприкінці березня прокуратура російського міста Нижньокамськ відхилила скаргу Імамова, який стверджував, що його права порушені, оскільки він не міг отримати послуги рідною мовою, татарською, яка є офіційною в російському Татарстані.

Прокуратура заявила, що хоча російська і татарська є офіційними мовами в регіоні, державні органи не зобов'язані мати свої сайти татарською мовою.

«Якщо громадяни не розуміють [російську], вони мають право [спілкуватися] з офіційними органами татарською», – зазначили в прокуратурі.

Водночас Імамов каже, що його скарга стосувалася загальних послуг, що надаються банком та податковими органами, і не була пов'язана з конкретним випадком.

Протягом останніх місяців мовне питання стало предметом суперечок в російських так званих «етнічних» регіонах, де представлені корінні, неросійські етнічні групи.

У липні 2017 року президент Росії Володимир Путін заявив, що діти в цих регіонах не мають бути змушені вивчати мови, які не є їхніми рідними, і наказав прокурорам перевірити, чи це відбувається.

Цей крок викликав протест в Татарстані та інших регіонах, де місцеві мови мають статус офіційних на рівні з російською.