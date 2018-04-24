«Група семи» готова посилити санкції, якщо «цього вимагатимуть дії Росії»

«Група семи» промислово розвинутих держав світу заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться в поширеному вночі 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи» в Торонто.

«Зважаючи на відповідальність Росії в конфлікті, ми закликаємо Росію невідкладно стабілізувати ситуацію в галузі безпеки на Донбасі. Нагадаємо, що продовження економічних санкцій, пов’язаних із Донбасом, чітко пов’язане з повною та незворотною реалізацією Росією Мінських угод. Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов’язання, але ми також готові вжити додаткових обмежувальних заходів, якщо цього вимагатимуть дії Росії», – вказано в документі.

Міністри окремо вказали на «погіршення ситуації з правами людини на півострові та порушення й зловживання, які Росія здійснила проти населення в Криму».

Зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи» в канадському Торонто відбулася 22 – 23 квітня. У межах засідання очільник українського МЗС Павло Клімкін на неформальному сніданку обговорив із міністрами закордонних справ «Групи семи» підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Саміт «Групи семи» на рівні лідерів держав відбудеться в Торонто на початку червня.