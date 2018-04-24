«Група семи» заявила про продовження співпраці з Росією

«Група семи» промислово розвинутих країн знову заявила про продовження співпраці з Росією «у вирішенні регіональних криз та глобальних викликів». Про це йдеться в поширеному вночі 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи» в Торонто.

«Ми будемо продовжувати зміцнювати наші можливості для вирішення гібридних загроз, у тому числі у сферах кібербезпеки, стратегічних комунікацій та контррозвідки», – ідеться в документі.

В цьому ж абзаці міністри «Групи семи» вказують на «невідповідну та дестабілізаційну поведінку Росії, включно з втручанням у демократичні системи країн», закликають Москву «припинити цю поведінку, що сильно шкодить перспективам конструктивної співпраці», а також «виконувати свої міжнародні зобов'язання, обов'язки як постійного члена Ради безпеки ООН, підтримуючи міжнародний мир та безпеку».

«Ми вітаємо національні заходи, спрямовані на обмеження російської ворожі розвідувальної діяльності та зміцнення нашої колективної безпеки», – додають очільники зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи».

У цьому ж комюніке «Група семи» заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Саміт «Групи семи» на рівні лідерів держав відбудеться в Торонто на початку червня.