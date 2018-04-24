G7: Україна має створити Антикорупційний суд за рекомендаціями Венеціанської комісії

«Група семи» промислово розвинутих держав світу заявила закликає Україну створити Антикорупційний суд, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Про це йдеться в поширеному в ніч на 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи» в Торонто (Канада).

«Ми вкотре підтверджуємо нашу підтримку реформ в Україні, і нас надихають кроки, здійснені на даний час, особливо у сферах децентралізації й економічного зростання. Ми закликаємо уряд України продовжувати чіткий прогрес на шляху реформ, які вона почала і яких вимагає народ. Це включає створення антикорупційного суду за рекомендаціями Венеціанської комісії, а також прогрес у виборчій реформі й ухвалення закону про національну безпеку», – йдеться у заяві.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд. Перед цим голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів підтримати цей законопроект. Він зауважив, що всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Загалом у парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи».

Створення антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, у 2016 році. Проте до цього часу не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.