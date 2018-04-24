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24 Квітень 2018, Київ 16:29
Новини | Політика

G7: Україна має створити Антикорупційний суд за рекомендаціями Венеціанської комісії

Засідання міністрів закордонних справ «Групи семи», Торонто, 22 квітня 2018 року

«Група семи» промислово розвинутих держав світу заявила закликає Україну створити Антикорупційний суд, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Про це йдеться в поширеному в ніч на 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи» в Торонто (Канада).

«Ми вкотре підтверджуємо нашу підтримку реформ в Україні, і нас надихають кроки, здійснені на даний час, особливо у сферах децентралізації й економічного зростання. Ми закликаємо уряд України продовжувати чіткий прогрес на шляху реформ, які вона почала і яких вимагає народ. Це включає створення антикорупційного суду за рекомендаціями Венеціанської комісії, а також прогрес у виборчій реформі й ухвалення закону про національну безпеку», – йдеться у заяві.

1 березня Верховна Рада України підтримала президентський законопроект № 7440 про антикорупційний суд. Перед цим голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів підтримати цей законопроект. Він зауважив, що всі рекомендації і зауваження до документа депутати зможуть розглянути до другого читання.

Загалом у парламенті були зареєстровані чотири законопроекти про антикорупційний суд.

Раніше Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про антикорупційний суд в Україні, і «щоб при цьому під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону в повну відповідність із передбаченими програмою зобов’язаннями і рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи».

Створення антикорупційного суду передбачає закон про судоустрій і статус суддів, у 2016 році. Проте до цього часу не схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

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