Влада Києва: підвищення вартості проїзду в громадському транспорті обговорять із громадськістю

Рішення про перегляд вартості проїзду у громадському транспорті Києва детально вивчатиметься й обов’язково буде винесено на громадське обговорення, заявляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Столична влада розглядає можливість підвищення вартості проїзду у громадському транспорті загального користування, однак про остаточні цифри можна буде говорити лише після ретельного вивчення цього питання, враховуючи економічну обґрунтованість. Крім того, відповідний проект розпорядження обов’язково буде винесений на громадське обговорення для вивчення думки киян», – сказав перший заступник голови КМДА.

Він додав, що навіть у разі зміни вартості проїзду, пільговий проїзд для категорій жителів столиці України, які сьогодні мають на це право, буде збережена.

Раніше агенція «Українські новини», посилаючись на фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік, повідомила, що «Київпастранс» має намір підняти вартість проїзду у наземному комунальному транспорті до 8 гривень.

За даними інформаційного агентства, згадані нововведення планують упровадити з 15 липня після громадських обговорень проекту рішення, який буде розроблений КМДА.

Наразі вартість проїзду у столичних автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах становить 4 гривні за поїздку, міських електричках – 5 гривень, а єдиний разовий квиток на перевезення пасажирів у міській електричці та трамваях на маршрутах № 4, 5 або в автобусах № 59, 60, 61 коштує 7 гривень.