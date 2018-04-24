На окупованій частині Луганщини відновили мобільний зв'язок оператора Vodafone

В окупованих районах Луганської області відновили мобільний зв'язок оператора «Vodafone Україна». Цю інформацію Радіо Свобода підтвердила прес-секретар компанії Вікторія Рубан.

За її словами, обрив магістрального волоконно-оптичного кабелю оператора «Vodafone Україна» стався на підконтрольній українській владі території області, поблизу міста Сєвєродонецьк. У зв’язку з цим його відновлення не забрало багато часу.

Зранку 24 квітня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що на тимчасово окупованій територіі Луганської області відсутні послуги мобільного зв’язку «Vodafone Україна» через пошкодження ліній зв'язку.

У січні повністю припинилося обслуговування абонентів українського оператора «Vodafone Україна» на всій окупованій території Донбасу через обрив оптоволоконного кабелю. Згодом компанія відновила зв’язок на окупованій частині Луганщини, проте на частині Донеччини його все ще немає.