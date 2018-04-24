Міжконфесійний конфлікт у рівненській Птичі має штучне коріння – Мінкульт

Протистояння в середовищі православної громади села Птича на Рівненщині має штучне коріння і може бути вирішене при добрій волі обох сторін конфлікту, заявили члени експертної ради департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України, яка провела дводенне виїзне засідання на Рівненщині.

На зустрічі зі священнослужителями та правоохоронцями йшлося, що інформація про конфлікт у храмі 2 квітня, яка з’явилася на сайті Рівненської єпархії УПЦ (МП) і яку поширили російські ЗМІ та керівник російського МЗС Сергій Лавров, є перекрученою.

Силового протистояння із застосуванням зброї та людей у балаклавах біля храму не було, констатували начальник головного управління Національної поліції у Рівненській області Валерій Самчук і начальник обласного управління СБУ Василь Бедрій.

Сутичку біля Свято-Успінської церкви 2 квітня спровокувало рішення Дубенського районного суду про зняття з цього приміщення. Травму отримала вірянка УПЦ (МП), котра застосувала до односельців вогнегасника. Нині на храм вчергове накладений арешт.

Присутні на засіданні священники УПЦ КП вважають організацію почергового богослужіння оптимальним вирішенням конфлікту до наступної зустрічі представників громад. Представники УПЦ (МП) проти такого рішення, бо вважають споруду власністю лише своєї церкви.

За відмови будь-якої зі сторін від практики почергового використання храму експерти рекомендували священикам і владі найближчим часом організувати опитування православних вірян села Птича. У такому випадку храм має бути переданий для богослужінь тій громаді, де кількість вірян переважатиме, пояснив позицію комісії для Радіо Свобода директор департаменту в справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш.

Упродовж трьох із половиною років у Птичі триває боротьба за храм між православними громадами Київського і Московського патріархатів.

Експерти зауважили, що питання користування храмом може бути вирішене тільки в законодавчій площині, на основі закону про свободу совісті та релігійні організації. Комісія просить виконавчу і судову влади категорично відмовитися від практики ігнорування положень згаданого закону при вирішенні питань користування храмами у всіх спірних випадках.

У 1991-му році історичну споруду храму тодішнє керівництво обласної ради передало релігійній громаді. УПЦ (МП) виграла апеляційний суд у суперечці за приміщення Свято-Успінської церкви у Птичі, оскільки в статуті релігійної громади вказано, що в разі ліквідації громади споруда церкви залишається єпархії. Люди кажуть, що не знали про цей пункт статуту.

Суди, які нині ухвалюють рішення на користь громади УПЦ (МП), керуються саме цією обставиною приватизації. Однак у 2014 році більша частина вірян перейшла під омофор УПЦ Київського патріархату. Цей факт підтверджений референдумом, зініційованим у селі Птича в 2014 році УПЦ (МП). Водночас плебісцит з подібних питань в українському законодавстві не передбачений.