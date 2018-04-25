Росія «контролює» чи «окупувала» частину Донбасу: що означає рішення ПАРЄ – ранковий ефір Радіо Свобода

Українська армія – серед найсильніших. Завдяки реформам чи війні?

Крок ПАРЄ до визнання Росії окупантом. Якими будуть наслідки?

Українські заробітчани. Що вони роблять в Росії?

​На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: офіцер Генерального штабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх, офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець; народний депутат, член постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич; заввідділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Лариса Лісогор, політолог Тимур Демчук і президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.