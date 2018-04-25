ВККС рекомендує звільнити «суддю, який заборонив Майдан»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує звільнити Богдана Саніна з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

Згідно з рішенням ВККС, за результатами кваліфікаційного оцінювання Санін набрав 611 балів.

«Визнати суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича таким, що не відповідає займаній посаді. Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича», – заявили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

30 листопада 2013 року, у день розгону студентів на майдані Незалежності в Києві, Санін у відповідь на позов Київської міської держаної адміністрації ухвалив рішення про заборону мирних акцій з 1 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року.

1 липня 2016 року програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») оприлюднила матеріал про нього під назвою «Суддя, який заборонив Майдан». ​У сюжеті йшлося про післямайданну кар'єру судді.