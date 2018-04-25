Заступник керівника апарату Вищого спецсуду отримав у квітні 166 тисяч гривень зарплати – #Точно

Заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Валентин Сердюк отримав у квітні 166 155 гривень зарплати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Валентин Сердюк претендував на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду. Вибув з конкурсу за результатами підсумкового рейтингу.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці минулого року Валентин Сердюк заявив, що в Україні буде введено психофізіологічні дослідження (поліграф) для представників судової системи. Фактично це дослідження буде показувати, згідно з відповідними критеріями, обманює людина чи говорить правду.

11 квітня 2018 року наказом голови Державної судової адміністрації України Валентина Сердюка призначено заступником керівника апарату Верховного суду України. Відповідне призначення відбулось на позаконкурсній основі – за переведенням.