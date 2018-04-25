Львівську вчительку звільнили через допис з фотографією Гітлера – мерія

Вчительку історії львівської школи №100 Мар’яну Батюк звільнили через допис з фотографією лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у Facebook, повідомила Львівська міська рада.

«Ми не допустимо, аби в львівських школах працювали люди, які прославляють тих, хто вбивав мільйони українців. І Гітлер, і Сталін – це злочинці, на руках, яких кров як наших предків, так і мільйонів людей інших націй. Якщо вчителька історії цього не знає – їй не місце серед дітей», – заявив мер Львова Андрій Садовий.

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У мерії нагадали, що управління освіти Львівської міської ради рекомендувало школі звільнити Батюк. За словами представників місцевої влади, учительку запросили до підприємства «Міський центр інформаційних технологій» для завантаження копії архіву її акаунту в мережі Facebook. Вона не прийшла у зазначений час. 25 квітня їй знову запропонували надати доступ до архіву, однак вона відмовилася, заявили в мерії.

На сторінці Мар’яни Батюк у Facebook з’явився пост із фотографією Гітлера і кількома компліментарними словами на адресу нацистського злочинця. За словами самої вчительки, вона проводила урок історії, а на перерві подивилась на свою сторінку в соцмережі і побачила пост. Жінка вважає, що її сторінку зламали.

Батюк є депутатом Львівської міськради від всеукраїнського об’єднання «Свобода».