Штаб: на Донбасі 4 військових поранені, ще один травмований

У штаб АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів четверо українських військових поранені, ще один військовий отримав бойове травмування.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики здійснили 33 обстріли позицій українських військових.

За даними штабу, на луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120-міліметри та озброєння танків бойовики обстріляли укріплення ЗСУ поблизу Новолуганського.

На донецькому напрямку, повідомляють у штабі, із заборонених 120-міліметрових мінометів і гранатометів обстріляли позиції українських військових біля Верхньоторецького, шахти «Бутівка» і Водяного.

Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів села Стила.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.