Суд відмовився задовольнити позов Розенблата до директора НАБУ

Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР.

Як повідомляє прес-служба суду, народному депутату Бориславу Розенблату в задоволенні позовних вимог відмовили.

«Відповідне рішення суд ухвалив, зважаючи на те, що позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався у підтвердженні своїх позовних вимог», – вказується у повідомленні.

У січні до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від народного депутата Борислава Розенблата, який просив суд визнати протиправними дії директора НАБУ щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР без попереднього укладення міжнародного договору.

Відповідно до чинного законодавства, НАБУ має право здійснювати правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі законів і міжнародних договорів України.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинене, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорії «А».