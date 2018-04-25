В Україні скасували термін «вищий навчальний заклад» – МОН

Кабінет міністрів України термін «вищий навчальний заклад» замінив на термін «заклад вищої освіти», що відповідає закону «Про освіту».

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, сьогодні уряд схвалив відповідну постанову.

У МОН додають, що також змінені можливості діячів культури і мистецтв в отриманні вченого звання доцента.

«У попередній редакції порядку вчене звання доцента присвоювалось діячам культури та мистецтв, які мають суспільне визнання, в результаті чого отримали почесне звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв». Тепер цей список розширено званнями «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», – пояснив заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

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Верховна Рада України схвалила закон про освіту у вересні минулого року. Одним із нововведень закону є 12-річна середня освіта. Документ також пропонує новий підхід до розвитку вчителя і його педагогічної свободи, зокрема передбачає, що загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше ніж 150 годин.