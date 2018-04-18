Сучасні технології та освіта: чого чекати?

Освітні технології не можна назвати чимось новим, однак саме можливості штучного інтелекту та машинного навчання обіцяють повністю революціонізувати цю сферу. Штучний інтелект кидає виклик традиційній освіті і може суттєво змінити роль педагогів. Чого саме слід чекати?

«Uber підірвав сектор таксі, Airbnb підірвав готельну індустрію, а Amazon спочатку підірвав сектор продажу книжок, а потім і всю роздрібну торгівлю. Це лише питання часу, коли сектор вищої освіти також зазнає значних перетворень», – йдеться в статті у виданні The Conversation.

Автор переконаний: уже через кілька років вищі навчальні заклади буде навіть складно впізнати.

Персоналізоване навчання

Найважливішою зміною буде те, що навчання стане персоналізованим. Деякі університети вже сьогодні широко використовують алгоритми штучного інтелекту, щоб реалізувати цю мету. Це також дозволить забезпечувати учнів матеріалами, які найбільше підходять під їхні індивідуальні академічні потреби.

«Пропозиція персоналізованих, адаптивних навчальних платформ визнає різноманітність, яка є частиною будь-якої навчальної екосистеми. Це стане суттєвою зміною для університетів, оскільки вона відходить за рамки традиційної моделі «єдиного модульного посібника для всіх», – мовиться в статті.

Тепер основним завданням буде навчити людей правильно шукати та обробляти інформацію – тобто навчитися правильно навчатися самим

Багато хто також вірить у те, що завдяки сучасним технологіям, які дозволяють досить легко дізнатися про щось через пошукову систему Google або легко вирішити математичну проблему, система освіти має змінитися й акцентувати увагу на інших навичках. Імовірно, тепер основним завданням буде навчити людей правильно шукати й обробляти інформацію – тобто навчитися правильно навчатися самим.

Зміниться уява про викладачів

Уява про самих викладачів також може суттєво змінитися – наприклад, ВМС США вже запровадили систему навчання під назвою Education Dominance в ІТ-школі в Пенсаколі. Платформа працює за такою самою системою, як і викладач-людина, при цьому також має технічні можливості, щоб відстежувати прогрес студентів.

Студенти зможуть навчатися там, де захочуть – цифрові гаджети стануть новими інструментами для навчання

Багато хто також прогнозує значне поширення онлайн-програм та онлайн-університетів, кількість яких зростає сьогодні. Студенти зможуть навчатися там, де захочуть – цифрові гаджети стануть новими інструментами для навчання.

Віртуальна реальність

Дедалі ширшого використання в освіті набуває віртуальна реальність (VR) – абітурієнти можуть ознайомитися зі своїми майбутніми університетами й прогулятися їхніми територіями, навіть не виходячи з дому.

Можливості VR вже використовують, наприклад, у медицині: технологія допомагає в практичних тренуваннях.

«Розумні» аудиторії

Самі навчальні заклади перетворяться на «розумні» за допомогою Інтернету речей – поєднанню великої кількості девайсів через інтернет, які зможуть обмінюватися між собою інформацією.

«Розумні» аудиторії покращать навчальний досвід студентів: класна кімната, під'єднана до Інтернету речей, зможе адаптуватися до персоналізованих налаштувань для підготовки аудиторії для різних факультетів», – йдеться в статті.

Більш того, реєстрація відвідувань студентів також має стати автоматизованою.

Навчання дітей з особливими потребами

Штучний інтелект допомагатиме персоналізувати навчальний підхід до кожної дитини для того, щоб зробити його максимально ефективним

«Штучний інтелект матиме особливий вплив на дітей, які потребують спеціальної освіти. Ці діти, в основному, мають певний тип складнощів у навчанні, вони мають певні порушення в соціальних навичках, таких як мова й спілкування, або вони мають проблеми з читанням, письмом та математикою», – пояснює оглядач Forbes.

Штучний інтелект допомагатиме персоналізувати навчальний підхід до кожної дитини для того, щоб зробити його максимально ефективним. Технологія визначатиме особливості кожного учня й стежитиме за результатами.

Використання навчальних застосунків, які працюють на основі штучного інтелекту, вже сьогодні довели свою здатність збільшувати тривалість концентрації у дітей: «технологічна освіта допомагає дітям легше зрозуміти і краще навчатися», – мовиться в статті.