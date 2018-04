Як штучний інтелект вирішив стати неупередженим журналістом

Що буде, якщо підводку щоденних новин для вас писатиме робот, який претендує на неупереджене ставлення до будь-яких подій та тем? Поширення «фейкових новин» в умовах цифрової сучасності продовжує привертати увагу, а зі стрімким розвитком штучного інтелекту та машинного навчання починають з’являтися проекти, які мають на меті вирішити цю проблему. Технології можуть запропонувати неупереджені новини, але чи всім вони подобаються?

Штучний інтелект вже став частиною багатьох сфер: він потрапив до медичних кабінетів, брокерських та юридичних компаній та навіть отримав навички кодування. Та журналістика – це та сфера, де використання штучного інтелекту може стати як у нагоді, так і великою проблемою.

Штучний інтелект-журналіст

Штучний інтелект може створити неупереджену версію актуальної теми за 60 секунд

Експерти зі Стенфордського університету у США розробили новий веб-сайт Knowhere News, який на основі штучного інтелекту має на меті надавати людям неупереджені новини.

Спочатку штучний інтелект обирає тему, найбільш актуальну на даний момент в інтернеті. Після цього він починає аналізувати більш ніж тисячу новинних джерел для того, щоб зібрати всі необхідні деталі та різні точки зору, йдеться в онлайн виданні Futurism.

Knowhere є найбільш корисним для досягнення однієї простої, але надзвичайно важкої для досягнення мети: знайти правду

Потім, за даними розробників, штучний інтелект створює неупереджену версію актуальної теми. Для цього програмі в середньому потрібно від 60 секунд до 15 хвилин. Сайт намагається прибрати упереджені думки та перевіряє надійність джерел. Згодом він розділяє новини, одразу попереджаючи читача про ухил новини: наприклад, неупереджені, праві чи ліві, мовиться у статті.

Один зі співзасновників та генеральний директор проекту Натаніел Барлінг розповів виданню Digital Trends, що на створення такої програми його надихнув батько, який працював журналістом-розслідувачем для «Бі-Бі-Сі».

«Кожного вечора він приносив додому три газети, The Guardian, The Times та The Telegraph. Тоді він попросив мене прочитати всі три з них, щоб я міг отримати збалансований погляд на новини дня», – розповів Барлінг.

Він також зазначив, що сайт Knowhere є найбільш корисним для досягнення однієї простої, але надзвичайно важкої для досягнення мети: знайти правду.

«Ми надаємо нашим читачам факти з кожної історії, а також наративи, які створилися навколо них, щоб люди могли розвивати свої власні поінформовані думки. Це особливо корисно для новин, де існує високий рівень протиріч та партизанських настроїв», – каже Барлінг.

Проект вже зібрав 1,8 мільйонів доларів фінансування, отже є ті, хто вірить в його успіх

Штучний інтелект, при цьому, працює не один. Люди-редактори переглядають кожну новину для того, щоб матеріал не виглядав так, ніби його написав бот. Та самим редакторам важливо залишатися неупередженими, адже робота (та неупередженість) штучного інтелекту тісно пов’язана із людиною, яка за ним стоїть, йдеться в Digital Trends.

Наразі невідомо, який вплив матиме робота веб-сайту, але він вже зібрав 1,8 мільйонів доларів фінансування, що говорить про те, що є ті, хто вірить в його успіх, зауважує видання.

Та є низка проблем, які можуть завадити меті розповсюдження таких «збалансованих» новин.

Не всі люди люблять неупереджені новини

Проблема в тому, що деяких людей насправді влаштовує існування в ехо-камері, де вони отримують новини з джерела, яке відображає саме те, що вони думають

Основною метою Knowhere є саме надання збалансованих та неупереджених новин. Здавалося б, кому могло б не сподобатися отримувати саме таку інформацію?

«Проблема в тому, що деяких людей насправді влаштовує існування в інформаційній бульбашці, де вони отримують новини з джерела, яке відображає саме те, що вони думають. А якщо ви – одне з таких джерел новин, то ви навряд чи хочете відчужувати свою аудиторію, чи не так? Таким чином, ви продовжуєте «годувати» тих самих «зручних» читачів тими самими упередженими історіями», – йдеться в Futurism.

Штучний інтелект матиме вплив на новини. Але який?

Деякі експерти наголошують, що штучний інтелект рано чи пізно матиме вплив на новини, які споживають люди. Та лише від самих людей залежатиме, яким саме буде цей вплив, йдеться в статті The Huffington Post.

Штучний інтелект може стати частиною редакцій, допомагаючи журналістам аналізувати великі бази даних чи архіви інформації, або ж моніторити появу новин на конкретну тему, залишаючи при цьому основне завдання розслідування професійним репортерам.

Але він також може повністю замінити журналістів, йдеться у статті.

Якщо використати штучний інтелект в поганих цілях, він може завдати значної шкоди. Сьогодні можливості цієї технології вже сягнули рівня, коли вона здатна генерувати надзвичайно реалістичні фото та відео людей, справжність яких складно перевірити. Експерти попереджають: незабаром штучний інтелект зможе якісно підроблювати не лише фото, але й аудіо, що суттєво ускладнить боротьбу з фейковими новинами та дезінформацією.

На людей покладається велика відповідальність, від якої суттєво залежатиме те, як люди дізнаватимуться про навколишній світ

Наприклад, проект Adobe Voco наразі розробляє програму, яку вже встигли назвати «голосовим фотошопом»: вона замінює «сигнали для пікселів, щоб створити те, що природно звучить. Компанія робить ставку на те, що в разі, якщо є достатня кількість запису мовлення людини, для зміни запису її голосу потрібно буде зробити трохи більше, ніж «вирізати й вставити», – йдеться у виданні в Wired. А це може навіть призвести до розв’язання війни, зазначає автор.

Тому на етапі розробки та запровадження таких технологій на людей покладається велика відповідальність, від якої суттєво залежатиме те, як люди дізнаватимуться про навколишній світ та що становитиме собою правда.